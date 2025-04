Ex-presidente Fernando Collor é preso em Maceió (AL)

O ex-presidente Fernando Collor foi preso na madrugada desta sexta-feira (25) no aeroporto de Maceió (AL) enquanto tentava embarcar para Brasília . Ele foi levado à sede da Polícia Federal na capital alagoana após ser condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, em um desdobramento da Operação Lava Jato. O ministro Alexandre de Moraes negou os recursos da defesa, determinando o cumprimento da pena em regime fechado. O STF ainda decidirá se Collor cumprirá a pena em Maceió ou será transferido para Brasília. Há possibilidade de prisão domiciliar devido à idade do ex-presidente, que tem 75 anos.



