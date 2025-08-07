Exclusivo: Filhos de mulher assassinada pelo namorado pedem justiça
Creusa Fernandes Lobo, de 61 anos, foi assassinada por Manuel Augusto, de 69, durante término de relacionamento
Creusa Fernandes Lobo, de 61 anos, foi assassinada em Guarulhos, Grande São Paulo, pelo namorado Manuel Augusto, de 69, enquanto tentava terminar o relacionamento. Os quatro filhos de Creusa afirmam estar chocados com a perda violenta da mãe e pedem justiça. No último contato com a família, Creusa mencionou que queria entregar as chaves e encerrar o namoro. Manuel, em depoimento, alegou ter perdido a cabeça durante uma discussão e foi preso em flagrante por feminicídio, com a prisão preventiva decretada após a audiência de custódia. Segundo a família, Manuel não prestou socorro à vítima, mas procurou seu advogado. O caso está sob investigação pela Delegacia de Defesa da Mulher em Guarulhos.
