Exclusivo: Filhos de mulher assassinada pelo namorado pedem justiça

Creusa Fernandes Lobo, de 61 anos, foi assassinada em Guarulhos, Grande São Paulo, pelo namorado Manuel Augusto, de 69, enquanto tentava terminar o relacionamento. Os quatro filhos de Creusa afirmam estar chocados com a perda violenta da mãe e pedem justiça. No último contato com a família, Creusa mencionou que queria entregar as chaves e encerrar o namoro. Manuel, em depoimento, alegou ter perdido a cabeça durante uma discussão e foi preso em flagrante por feminicídio, com a prisão preventiva decretada após a audiência de custódia. Segundo a família, Manuel não prestou socorro à vítima, mas procurou seu advogado. O caso está sob investigação pela Delegacia de Defesa da Mulher em Guarulhos.



