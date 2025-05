Exclusivo: Jovem peão relata acidente em rodeio em Hortolândia (SP)

Daniel, um jovem peão de 20 anos, sofreu um acidente durante um rodeio em Hortolândia, interior paulista, ao ficar preso pela perna e ser arrastado por um touro. Após o incidente, ele acordou no hospital com ferimentos leves. Apesar do susto, Daniel mantém o sonho de ser campeão de montaria.



