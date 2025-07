Exército de Israel faz pausa em ataques contra o Hamas para permitir entrada de ajuda humanitária

O exército de Israel anunciou uma pausa diária de 10 horas nos ataques a bases do Hamas na Faixa de Gaza. A trégua tem como objetivo permitir a entrada segura da ajuda humanitária. Segundo informações do exército israelense, a interrupção ocorre em três regiões específicas da faixa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!