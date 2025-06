Exército dos EUA celebra 250 anos em meio a protestos contra a política anti-imigração

Neste sábado (14), os EUA celebram os 250 anos do Exército do país. Cerca de seis mil militares vão marchar do Pentágono até a região do National Mall. Eles usarão equipamentos e roupas de diferentes épocas para celebrar a data. Donald Trump vai acompanhar as cerimônias e fará um discurso. A celebração coincide com o aniversário dele. O desfile acontece em meio à determinação de Trump de enviar a Guarda Nacional para uma série de manifestações contra medidas anti-imigração ilegal, tomadas pelo governo americano. O presidente chegou a alertar, durante a semana, para manifestantes não comparecerem ao desfile de hoje.



