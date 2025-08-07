Logo R7.com
Explosão de carregador de celular em trem provoca pânico em Taiwan

Incidente ocorre durante o uso do dispositivo, mas não há feridos graves além do proprietário

Fala Brasil|Do R7

Um carregador de celular explodiu dentro de um vagão de trem em Taiwan enquanto estava sendo carregado. O incidente gerou fumaça e pânico entre os passageiros. O condutor do trem agiu rapidamente, usando um extintor para controlar as chamas. O proprietário do carregador sofreu queimaduras na mão, mas não houve outros feridos no evento.

