Explosão de carregador de celular em trem provoca pânico em Taiwan

Um carregador de celular explodiu dentro de um vagão de trem em Taiwan enquanto estava sendo carregado. O incidente gerou fumaça e pânico entre os passageiros. O condutor do trem agiu rapidamente, usando um extintor para controlar as chamas. O proprietário do carregador sofreu queimaduras na mão, mas não houve outros feridos no evento.



