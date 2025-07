Fabiano, da dupla sertaneja com César Menotti, capota carro em grave acidente em rodovia

O cantor Fabiano, da dupla com César Menotti, sofreu um acidente na BR-040, em Juiz de Fora (MG). Após tentar desviar de outro veículo, o carro capotou e ficou danificado. Apesar do impacto, nem Fabiano nem o motorista do outro carro se feriram. O secretário de Fabiano, que estava com ele, sofreu um corte leve na mão. Fabiano seguia para um show em Cordeiro (RJ) e decidiu manter a apresentação. Nas redes sociais, agradeceu por estar bem. César Menotti não estava no veículo, pois já havia chegado a Cordeiro. Este é o segundo acidente envolvendo a dupla em menos de um ano. Em agosto do ano passado, o ônibus da turnê também se envolveu em um acidente em Minas Gerais.



