Fábrica de automóveis no Irã é atingida por ataque israelense

Israel voltou a atacar o Irã na manhã deste sábado (14). Uma fábrica de automóveis foi atingida. O Exército israelense afirmou que realiza ataques contra múltiplos alvos em território iraniano e declarou ter liberdade operacional em boa parte do espaço aéreo do país. Este seria o primeiro contra-ataque após a série de bombardeios lançados pelo Irã contra Israel durante a madrugada.



