Fala Esporte: Brasil enfrenta Paraguai em jogo decisivo pelas eliminatórias da Copa

A seleção brasileira realiza nesta segunda (9) o último treino antes de enfrentar o Paraguai amanhã, às 21h30, na Neo Química Arena. Atualmente em quarto nas eliminatórias sul-americanas, uma vitória, combinada com um triunfo do Uruguai sobre a Venezuela, assegura ao Brasil uma vaga antecipada na Copa do Mundo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!