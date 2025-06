Fala Esporte: Carlo Ancelotti assiste a jogo do Corinthians e Vitória

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, esteve na Neo Química Arena, em São Paulo, para assistir ao jogo entre Corinthians e Vitória, transmitido pela RECORD. A partida terminou em 0 a 0. Após o jogo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, ele recebeu 14 atletas em um hotel para iniciar os treinamentos com a seleção. Em outro jogo, o Botafogo venceu o Santos por 1 a 0; Neymar foi expulso após receber dois cartões amarelos e usou as redes sociais para pedir desculpas.



