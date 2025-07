Fala Esporte: Fluminense busca vaga histórica na final do Mundial de Clubes

O Fluminense se prepara para enfrentar um importante desafio no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Sob o comando de Renato Gaúcho, o time vem de eliminações marcantes contra a Inter de Milão e o Al-Hilal. Para o jogo decisivo, enfrenta desfalques e uma dúvida na lateral direita: Samuel Xavier sente desgaste muscular e pode ser substituído por Guga. E ainda: a RECORD vai transmitir o Brasileirão no próximo domingo (13), com Corinthians enfrentando o Red Bull Bragantino às 18h30.



