Neymar treinou com o elenco do Santos pela primeira vez desde sua lesão muscular em abril. A expectativa é que ele jogue contra o CRB na Copa do Brasil. Ele também está na pré-lista de Carlo Ancelotti para as eliminatórias da Copa do Mundo.



