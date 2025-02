Falsa dentista é presa atendendo paciente no fundo de loja em Niterói (RJ)

Em Niterói, Rio de Janeiro, uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante enquanto atendia um paciente em um consultório clandestino nos fundos de uma loja de roupas. O local continha equipamentos odontológicos e materiais armazenados irregularmente. A polícia agiu após uma denúncia do Conselho Regional de Odontologia. Ela usava as redes sociais para atrair clientes e foi detida por exercício ilegal da profissão e crime contra as relações de consumo.