Falso piloto de avião inventa que perdeu chave do carro e tira dinheiro de vítimas em São Paulo

Um homem que se apresenta como Eric Teixeira Abranches tem enganado várias pessoas nas ruas de São Paulo , alegando ser piloto de avião e precisando de dinheiro para o táxi devido à perda da chave do carro. Janaína entregou 200 reais após ser convencida pela conversa detalhada dele, enquanto Carlos Eduardo também foi abordado e ouviu explicações técnicas sobre aviação, o que aumentou a credibilidade do golpista. Após perceberem o golpe, as vítimas expuseram o caso nas redes sociais, resultando em várias outras pessoas reconhecendo o mesmo homem. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso e confirma que Eric possui formação como piloto, mas sofre de dependência química. As vítimas alertam para que mais pessoas não caiam no mesmo golpe.



