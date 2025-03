Família é assaltada por falsos entregadores em São Paulo

Uma família foi assaltada em São Paulo enquanto se preparava para entrar em um carro. Um homem e quatro mulheres com uma criança foram abordados por dois homens em uma moto. Um dos criminosos desceu do veículo e anunciou o assalto com uma arma. Outros dois homens chegaram em motocicletas para auxiliar na ação. A polícia investiga o caso utilizando as imagens do ocorrido e busca informações sobre os suspeitos que ainda não foram localizados. As imagens do crime mostram o desespero das vítimas ao serem feitas reféns pelos criminosos.



