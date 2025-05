Família paga entrada de R$ 10 mil em moto e vendedor desaparece com o dinheiro e o veículo

Uma família perdeu R$ 10 mil no ‘golpe do financiamento’, em Goiânia, capital de Goiás. Eles pagaram a entrada de uma moto que um falso vendedor os ofereceu e, depois disso, o golpista desapareceu com o dinheiro e o veículo. O casal, formado por dois professores, já prestou queixa na delegacia e espera pelo desenrolar das investigações.



