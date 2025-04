Família tenta provar inocência de jovem preso por roubo de moto de luxo

Uma família de São Paulo vive dias de angústia após a prisão de Gustavo de Oliveira Silva, de 21 anos. O jovem foi detido com base em uma única foto, onde supostamente aparece ao lado de uma moto roubada. Luciana, sua mãe, conta que a detenção ocorreu em casa, no final de março. Gustavo foi apontado como um dos autores do roubo de uma moto de luxo em São Caetano do Sul. A polícia utilizou perfis de redes sociais para identificar suspeitos, mas a defesa argumenta que a imagem não é de Gustavo.



