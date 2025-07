Famílias de baixa renda podem ter isenção total na conta de luz a partir deste sábado (5)

A partir deste sábado (5), famílias de baixa renda, inscritas na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica), poderão ter isenção total na conta de luz desde que o consumo mensal não ultrapasse 80 quilowatts-hora. Se o consumo for maior, a família pagará apenas pela diferença. Por exemplo, em uma conta de 100 kWh, o pagamento será referente aos 20 kWh excedentes. Famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único) e com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa também poderão ter a isenção. Entenda!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!