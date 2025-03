Fernanda Torres celebra Oscar com frase marcante de sua personagem: “Nós vamos sorrir. Sorriam”

"Ainda Estou Aqui" venceu o Oscar 2025 na categoria de melhor filme internacional. A atriz Fernanda Torres, que interpretou Eunice Paiva, não ganhou na categoria de melhor atriz, mas celebrou a vitória do filme ao lado do diretor Walter Salles. Fernanda compartilhou a imagem da estatueta e a frase marcante de sua personagem: "Nós vamos sorrir. Sorriam." Selton Mello, que interpreta Rubens Paiva, compartilhou um vídeo em clima de torcida durante o anúncio dos vencedores. Este é o quinto filme brasileiro a concorrer nessa categoria e o primeiro a ganhar. Brasileiros foram ao delírio com o triunfo em diferentes regiões do país.



