Filhote de girafa nasce no zoológico São Paulo e público vai poder ajudar na escolha do nome

No zoológico de São Paulo , um filhote de girafa nasceu saudável após um parto de três horas. Com dois metros de altura, o filhote está em adaptação com a mãe Mel, de 17 anos, em um espaço exclusivo. A equipe do zoológico revelou que o pai é Palito e que Mel já é mãe de Safira e Malica. Durante a adaptação, mãe e filhote permanecem isolados para fortalecer o vínculo. O público pode ajudar a nomear o novo membro do zoo através de uma votação online. Em breve, o filhote participará das atividades junto com os outros animais.



