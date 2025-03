Flagrantes mostram como bandidos agem para roubar motos estacionadas na rua em SP

Estacionar motos nas ruas de São Paulo pode resultar em prejuízos. Em Santo André, ladrões tentaram furtar a moto do professor Otávio duas vezes no mesmo dia. Sob chuva, não conseguiram ligar o veículo e fugiram, mas um deles voltou algumas horas depois. Apesar da tentativa, saiu de mãos vazias. Em Osasco, criminosos conseguiram levar uma moto financiada de R$ 40 mil. Gravações mostram a ação em segundos, com os ladrões arrastando a moto até conseguirem retirar a trava. Em 2024, o Estado de São Paulo registrou quase 28 mil roubos e furtos de motos, 13,5% a mais que no ano anterior. É recomendável estacionar motos em garagens ou estacionamentos para evitar perdas.



