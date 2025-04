Fortes chuvas afetam cidades da região metropolitana de Vitória (ES)

As cidades da região metropolitana de Vitória foram gravemente afetadas por fortes chuvas. Em Cariacica, uma carreta enfrentou grandes dificuldades para atravessar a via, pois a água cobriu o asfalto. Em Serra, as pessoas tiveram que formar fila para cruzar a correnteza. Em Vila Velha, o tráfego ficou lento, com várias ruas submersas. A previsão indica mais chuvas intensas para hoje na área metropolitana do Espírito Santo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!