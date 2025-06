Frente fria derruba temperaturas em várias regiões do Brasil

A previsão do tempo indica mínimas de 10 °C em São Paulo. Porto Alegre (RS) está sob alerta de temporais, com temperaturas que não devem passar dos 20 °C. Em Salvador (BA), a máxima pode chegar a 25 °C, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Já em Vitória (ES), há chance de chuva leve à tarde, com máxima de 24 °C. Já Belém (PA) registra calor de até 31 °C, com pancadas típicas no período da tarde. A expectativa é de aumento das temperaturas ao longo da semana.



