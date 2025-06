Fruta-do-conde ou pinha? Conheça os benefícios da fruta no controle de pressão e diabetes

A pinha, ou fruta-do-conde, é uma fruta cheia de sabor e potencial para a saúde. Introduzida no Brasil pelo Conde de Miranda em 1626, essa fruta ajuda a regular a pressão arterial alta e a diabetes. Estudos mostram que suas propriedades antioxidantes reduzem os níveis de glicose no sangue e melhoram os níveis de insulina.



