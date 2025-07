Funcionário morre atropelado na pista do Aeroporto de Viracopos, em Campinas

Durante a madrugada desta quarta (2), um funcionário de uma empresa prestadora de serviços morreu atropelado na pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). O motorista da caminhonete, também de uma empresa de engenharia, afirmou que não viu a vítima, alegando que ela não usava corretamente o colete refletivo. Após o acidente, o condutor acionou a segurança e os primeiros socorros, mas o óbito foi confirmado no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!