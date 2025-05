Garoto impede sequestro de jovem em estacionamento na Rússia; veja o vídeo

Na Rússia, um homem tentou sequestrar uma jovem de 20 anos em um estacionamento. As imagens registraram o agressor puxando a vítima quando um garoto, ao chegar em um prédio próximo, se aproximou e tentou impedir a ação. O homem então soltou a jovem e fugiu. A polícia está à procura do criminoso envolvido no incidente.



