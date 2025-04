Gatos que moram em mercearias de Nova Iorque atraem clientes

Nos mercadinhos de Nova Iorque, os gatos de bodega se tornaram parte essencial da rotina, além de celebridades locais. Circulando entre prateleiras, eles mantêm os ratos longe, encantando clientes que frequentam as lojas apenas para vê-los. Contudo, sua presença levanta controvérsias devido a uma lei estadual que proíbe animais onde são vendidos alimentos. Os lojistas, no entanto, insistem que esses felinos são membros treinados da equipe e que não se aproximam dos produtos alimentícios.



