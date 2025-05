Gêmea encontra a irmã morta dentro de casa na zona oeste de SP

Luciana Correia, de 26 anos, foi encontrada morta em sua casa na zona oeste de São Paulo . A irmã gêmea localizou o corpo após vizinhos alertarem a polícia. Luciana dividia a moradia com o namorado, que está ausente do trabalho há três dias. A família suspeita de seu envolvimento devido ao histórico de brigas. O caso é tratado como um suposto feminicídio.



