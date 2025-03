Genética e cuidados com a pele explicam por que algumas pessoas parecem não envelhecer

Algumas pessoas parecem mais jovens do que realmente são, e a explicação está na genética e nos cuidados com a pele. Segundo especialistas, fatores hereditários influenciam a produção de colágeno e a densidade da pele. Celebridades como Whoopi Goldberg, 68 anos, Oprah Winfrey, 71, e Carolina Dieckmann, 46, são exemplos notáveis. Sueli, funcionária pública de 56 anos, também relata que sempre recebe comentários sobre sua aparência. Além da genética, o uso de protetor solar, boa alimentação e exercícios físicos são fundamentais para um envelhecimento saudável.



