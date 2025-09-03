Goleiro morre após levar bolada em jogo de futebol de salão no Pará

Um jovem goleiro morreu após ser atingido por uma bola enquanto defendia um pênalti durante uma partida de futebol de salão na cidade de Augusto Corrêa, interior do Pará. O impacto da bola foi na região abdominal. Após a defesa bem-sucedida, o atleta desmaiou ao comemorar com seus colegas.

O goleiro foi imediatamente socorrido e levado para um hospital local. No entanto, ele não resistiu e morreu antes que pudesse receber atendimento médico. As causas exatas da morte ainda estão sob investigação.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!