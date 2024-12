Guarda civil reage e atira contra assaltantes em São Paulo

Um guarda civil metropolitano foi abordado por dois assaltantes que se passavam por entregadores. Durante a abordagem, o GCM levantou as mãos e aparentou se render. Após os ladrões levarem sua moto e começarem a fugir, ele reagiu com um disparo contra eles. Os assaltantes foram atingidos e posteriormente levados para um hospital da região sob custódia. A mochila utilizada na farsa ficou no local do crime.