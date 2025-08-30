Guindaste remove carro que despencou de estacionamento na sala de casa em São Paulo

Um carro de luxo caiu do estacionamento de um prédio na zona sul de São Paulo , e atingiu a a sala de uma casa. O incidente ocorreu na manhã de terça-feira, mobilizando uma complexa operação de remoção.

O acidente deu-se por volta das 8h, quando o veículo despencou aproximadamente cinco metros, atingindo a residência. Desde então, equipes trabalham para retirar o automóvel sem causar mais danos. Um guindaste foi usado para a remoção, sendo necessária a colocação adicional de lonas nas rodas para segurança.

Em um espaço limitado, a operação exigiu paciência, com o veículo sendo erguido verticalmente e movido em linha reta até o estacionamento adjacente. O proprietário, Félix, acompanhou todo o processo, preocupado com pertences como uma bicicleta, que estavam sob os escombros. Ele pretende reconstruir a casa rapidamente.

As causas do acidente, envolvendo manobristas do edifício comercial, estão sob investigação.

