Guindaste remove carro que despencou de estacionamento na sala de casa em São Paulo

Espaço apertado do imóvel exigiu perícia dos técnicos

Um carro de luxo caiu do estacionamento de um prédio na zona sul de São Paulo, e atingiu a a sala de uma casa. O incidente ocorreu na manhã de terça-feira, mobilizando uma complexa operação de remoção.


O acidente deu-se por volta das 8h, quando o veículo despencou aproximadamente cinco metros, atingindo a residência. Desde então, equipes trabalham para retirar o automóvel sem causar mais danos. Um guindaste foi usado para a remoção, sendo necessária a colocação adicional de lonas nas rodas para segurança.


Em um espaço limitado, a operação exigiu paciência, com o veículo sendo erguido verticalmente e movido em linha reta até o estacionamento adjacente. O proprietário, Félix, acompanhou todo o processo, preocupado com pertences como uma bicicleta, que estavam sob os escombros. Ele pretende reconstruir a casa rapidamente.


As causas do acidente, envolvendo manobristas do edifício comercial, estão sob investigação.




