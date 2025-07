Homem é alvo de atentado a tiros na orla de Salvador (BA)

Na orla de Salvador, um homem foi baleado quando seu veículo foi alvejado por disparos, na manhã desta quinta (31). Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta realizaram os tiros. O condutor, César Cavalcante, sofreu pelo menos 12 disparos e possivelmente tem ligação com o jogo do bicho. As autoridades investigam o caso, enquanto o trânsito na área ainda enfrenta congestionamentos.



