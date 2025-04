Homem é esfaqueado em estação de trem em São Paulo

Uma tentativa de intervir em uma briga no trem resultou em um homem esfaqueado gravemente em São Paulo. Ele sofreu lesões na barriga e na mão ao tentar apartar a discussão. A briga começou após duas mulheres fazerem comentários discriminatórios, irritando os outros passageiros. As agressoras portavam um canivete e foram levadas à delegacia. Elas responderão em liberdade enquanto o jovem permanece hospitalizado após uma cirurgia para avaliar danos internos.



