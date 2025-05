Homem é obrigado a se deitar no chão durante assalto em SP; veja vídeo

Em São Paulo , uma dupla armada abordou um motociclista, forçando-o a deitar no chão enquanto levavam sua mochila, capacete e moto. A Polícia Militar informou que todas as suas equipes na região foram alertadas sobre o crime. A moto foi localizada na mesma cidade. Em janeiro, os roubos de motos na cidade aumentaram 12% em comparação com o ano anterior. A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar os autores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!