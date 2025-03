Homem é preso por manter jovem em cárcere privado em Taboão da Serra (SP)

Um homem foi preso em flagrante por manter a namorada em cárcere privado em Taboão da Serra (SP). A polícia agiu após receber denúncias da família da jovem de 18 anos. Apesar de negociações com os policiais, o suspeito se recusou a abrir a porta, obrigando os agentes a arrombar o local. O homem, cujo nome não foi revelado, foi levado à delegacia. A mulher, que já havia relatado agressões e ameaças com faca à mãe, retornou para a casa da família.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!