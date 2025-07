Homem é preso por realizar mais de 8 mil trotes a serviços de emergência em GO

Um homem foi preso após realizar mais de 8 mil trotes para serviços de emergência em Caldas Novas, Goiás. As ligações falsas interferiram no atendimento real da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU. Em um dia específico, ele fez mais de 170 chamadas. O suspeito tem 40 anos e foi levado à delegacia; entretanto, foi liberado em audiência de custódia devido a problemas relacionados à saúde mental.



