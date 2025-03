Homem é preso suspeito de matar vendedora a facadas em Vila Velha (ES)

Wender Rodrigues, conhecido por se vestir como o homem-aranha para vender doces, foi preso suspeito de matar uma vendedora a facadas em Vila Velha (ES). Carla chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Segundo a polícia, ela não tinha nenhuma relação com o suspeito. Wender foi preso quando tentava tirar a própria vida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!