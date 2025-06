Homem que invadiu creche com 45 crianças é preso no Distrito Federal

Um homem de 28 anos foi preso após invadir uma creche com 45 crianças na Cidade Estrutural, no Distrito Federal. Durante a invasão, o homem, que tem nove passagens pela polícia e cumpria prisão domiciliar, ameaçou a dona da creche e as crianças com uma arma. As crianças foram rapidamente escondidas, mas um bebê se feriu na cabeça. Depois de sair e retornar à creche duas vezes, ele foi localizado escondido em uma caixa d’água durante operação das polícias civil e militar. A invasão ocorreu após o suspeito furtar um notebook da creche e foi ao local para ameaçar o marido da dona da creche, que fez a denúncia.



