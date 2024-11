Homem que sequer prestou concurso assume vaga no TRT-SP no lugar de candidato com mesmo nome

A Polícia Federal investiga a posse irregular de um servidor do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. O candidato aprovado não foi notificado da nomeação e descobriu que outra pessoa com o mesmo nome assumiu o cargo. A convocação ocorreu apenas por e-mail. O falso candidato trabalhou por mais de um ano recebendo R$ 11 mil reais. A servidora responsável pelo cadastro pediu exoneração e o verdadeiro candidato busca sua posse no tribunal.