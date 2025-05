Homem salva boi de atropelamento e acaba morto em São Paulo

José Paulo Oliveira dos Santos, conhecido como Zé Paulo, morreu ao tentar salvar um boi na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo . O animal havia fugido do curral, e Zé Paulo, responsável pelo rebanho, foi atropelado enquanto tentava resgatá-lo.



Ele tinha 20 irmãos e era famoso por seu cuidado com os animais. O motorista envolvido no acidente prestou assistência à família e lamentou o ocorrido. Zé Paulo deixou um legado de amor e dedicação aos bichos.



