Homem suspeito de feminicídio é preso em Carapicuíba, SP

Um homem foi preso em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo . Ele é suspeito de feminicídio e tentou usar um nome falso ao ser abordado pela polícia. Fábio de Jesus Mota confessou ter atirado cinco vezes na ex-namorada Naira Daiane, de 33 anos, em Campo Limpo Paulista no mês passado e detalhou que jogou a arma perto do local do crime. A vítima não resistiu aos ferimentos e deixou dois filhos.



