Hora da Virada: Estilista inova na moda sustentável em Cuiabá

Maria Fernanda, uma estilista de 29 anos de Cuiabá, se destaca na moda sustentável. Ela utiliza tecidos de fibras naturais e recicladas, apoiando costureiras locais. O apoio do Sebrae foi crucial, oferecendo cursos sobre vendas e marketing, além de ajudar na participação em editais. Uma das vitórias foi no evento Inova Pantanal, onde ficou em primeiro lugar. Agora, seu próximo passo é lançar um e-commerce, expandindo suas vendas além de Cuiabá para todo o Brasil, promovendo uma moda mais consciente e sustentável.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!