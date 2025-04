Idoso é preso por suspeita de provocar explosão e desabamento de casa que matou bebê de 4 meses

Uma explosão em uma casa em São Paulo resultou na morte da bebê Maite, feriu sua mãe, Juliana Ferreira, e sua meia-irmã de 12 anos, Manoely. O bisavô das crianças, Euclides Ferreira, é suspeito de causar o vazamento de gás intencionalmente devido a conflitos familiares por falta de pagamento de aluguel. Ele está preso e hospitalizado em estado gravíssimo com queimaduras severas. Vinícius, pai de Maite, descreveu um relacionamento conturbado com Euclides, destacando ameaças anteriores. Três casas vizinhas foram danificadas e interditadas.



