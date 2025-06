Imagens de câmera corporal revelam nova perspectiva sobre morte de jovem durante abordagem

Imagens de câmera corporal mudaram o rumo das investigações sobre a morte de Vitória, de 16 anos, em São Paulo . Durante a perseguição a suspeitos de roubo, Cauê, irmão da vítima, foi abordado pelo sargento Thiago Guerra. Ao tentar se defender, Cauê segurou a mão do policial, resultando em uma coranhada que disparou acidentalmente, matando Vitória. Testemunhas afirmaram que Vitória ficou sem socorro por cerca de meia hora. Cauê, em estado de choque, foi algemado e trancado no porta-malas de uma viatura, apesar de não ter sido reconhecido como criminoso. O sargento, que havia dado uma versão diferente, agora está preso e responderá por homicídio com dolo eventual.



