Imagens mostram detenção do influenciador Gato Preto em São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo divulgou imagens da câmera corporal de um policial que abordou o influenciador digital Samuel Santana, conhecido como Gato Preto. Ele foi detido após causar um acidente com um carro de luxo e se encontrava em um apartamento sem roupa e acompanhado por duas mulheres. Durante a abordagem, os policiais explicaram a situação e informaram sobre a necessidade de levá-lo à delegacia. Em um momento da gravação, o policial diz: "Eu estou tampando a câmera porque você está nu”.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!