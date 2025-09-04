Incêndio Florestal atinge cidade histórica na Califórnia

Um incêndio florestal está devastando a cidade histórica de Chinese Camp, localizada na Califórnia. Conhecida pela corrida do ouro no século 19 e como cenário de filmes de faroeste como "Rawhide", a cidade enfrenta um desastre natural que já destruiu mais de 2.800 hectares em menos de dois dias.

O fogo teve início após uma tempestade de raios e permanece fora de controle. Até o momento, mais de 300 moradores foram evacuados e outras 350 pessoas estão sob alerta. Entre as estruturas destruídas está um prédio histórico dos Correios datado de 1854. As autoridades continuam monitorando a situação enquanto trabalham para conter as chamas e proteger os residentes da região afetada pelo incêndio.



