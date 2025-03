Influenciadores desafiam a lei e circulam com carros "cortados" para atrair seguidores

Uma nova tendência tem chamado a atenção nas ruas: carros sem portas, teto e outras partes essenciais circulam como parte de um hobby arriscado. No entanto, essas modificações comprometem a estrutura do veículo e aumentam os riscos em caso de acidentes, além de estarem sujeitas a apreensão pelas autoridades de trânsito.



