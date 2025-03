Influenciadores simulam assalto em barbearia e vizinho chama a polícia no ABC paulista

Em São Caetano, ABC paulista, influenciadores digitais simularam um assalto em uma barbearia como parte de uma brincadeira. No vídeo, um homem, que fingia ser um criminoso armado, entra, fecha a porta e solicita um corte de cabelo, pagando com um pacote de café para satirizar o preço do produto. A cena chamou a atenção de um vizinho, que acionou a polícia. A arma utilizada era um equipamento de jogos online. Os influenciadores foram ouvidos e orientados pela polícia antes de serem liberados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!