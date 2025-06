Israel afirma que matou novo chefe do Estado Maior do Irã em ataque

Israel divulgou nesta terça-feira (17) que matou o novo chefe do Estado Maior do Irã, Ali Shadmani, durante bombardeio na capital iraniana Teerã. A morte de Shadmani coloca ainda mais tensão no conflito, que já dura cinco dias. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que um ataque ao líder supremo iraniano, Ali Khamenei, poderia encerrar a troca de ataques.